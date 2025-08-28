Das neue Stadion in Wolmirstedt wird voraussichtlich in zwei Jahren eingeweiht. Bis dahin müssen Sportler das Beste aus dem alten Küchenhorn-Stadion machen. Die Leichtathleten wissen, wie es geht.

Bevor die Jüngsten des SV Kali Wolmirstedt an den Start gehen, müssen Eltern die Bahn herrichten.

Wolmirstedt. - Die Leichtathleten des SV Kali und die Ohrekicker trainieren noch immer im Stadion „Glück auf“ im Küchenhorn. Das wird auch noch lange die heimische Sportstätte bleiben, denn das neue Stadion in der Samsweger Straße soll erst am 4. September 2027 offiziell eröffnet werden. Bis dahin legen die Sportler und Angehörigen selbst Hand an.