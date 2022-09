Was den Colbitzer Lindenwald so besonders macht

Am Wochenende wurden in ganz Deutschland die Waldtage gefeiert. Eine der Aktionen war eine Exkursion durch den Colbitzer Lindenwald. Der ist nicht nur Europas größter zusammenhängender Lindenwald, sondern hat auch noch andere Besonderheiten.

Colbitz - 188 Hektar groß ist das Waldstück hinter dem Wasserwerk bei Colbitz. Das Naturschutzgebiet ist einzigartig, denn es gibt in Europa kein zweites Areal von dieser Größe, in der die Winterlinde so dominant ist.