Die 16-jährige Luna Wendtland aus Barleben hat schon mehrere Meisterschaftstitel gewonnen. Jetzt möchte sie sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren.

Barleben - „26, 27, 28....“ Immer wieder stemmt Luna Wendtland die Stange mit den 35 Kilogramm Gewicht in die Höhe. Sie trainiere gerade für eine Benefizveranstaltung, erklärt ihr Trainer Dr. Andreas Günther. Die Herausforderung dabei sei nicht, das höchste Gewicht zu stemmen, sondern, möglichst viele Wiederholungen zu schaffen. Normalerweise stemmt die 16-jährige Barleberin nämlich ganz andere Gewichtsklassen. Beim Bankdrücken schaffe sie mittlerweile 70 Kilo, in der Beuge 90 Kilogramm und beim Kreuzheben 120 Kilo, erzählt Wendtland. Und geht es nach ihr, ist dabei noch lange nicht Schluss.