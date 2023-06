Brötchen, Pizza, Torte und Getränke gibt's im neuen Café in Wolmirstedts frisch sanierten Bahnhofsgebäude. Auf den ersten Blick läuft der Betrieb im „CAPPuccino“ wie in jedem Café, doch es gibt eine Besonderheit.

Was im Wolmirstedter Bahnhofscafé besonders ist

Mandy Bobrowski (v.l.), Tobias Bohne, Sidney Hoppe und Zweta Hoppe gehören zum Team des neuen Bahnhofscafés. Sie haben sich in die neue Aufgabe intensiv eingearbeitet und freuen sich über jeden Kunden.

Wolmirstedt - Behutsam füllt Tobias Bohne die Tasse mit Cappuccino, Sidney Hoppe drapiert ein belegtes Brötchen auf dem Teller. Was fehlt? Die Serviette. Macht nichts, wird der Kundin prompt nachgereicht. Zusammen mit einem strahlenden Lächeln. Es ist geschafft. Die Männer sind in wieder ein Stück in die neue Aufgabe hineingewachsen. Die Freude darüber teilen sie sichtlich gerne.