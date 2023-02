Mit großen Schritten geht der Bau der neuen Kindertagesstätte in Groß Ammensleben voran. Doch zurecht stellt sich die Frage, was dann aus den ehemaligen Kindergärten werden soll. Einige Ideen gibt es bereits.

Was wird aus den alten Kindergarten-Gebäuden in der Niederen Börde?

Groß Ammensleben - Der Umzug der Kindertagesstätten von Groß Ammensleben, Klein Ammensleben und Gutenswegen rückt in immer greifbarere Nähe. Mehr als 100 Kinder ziehen dann in einen modernen Neubau auf der Domäne in Groß Ammensleben. Allerdings gibt es noch offene Fragen - allen voran, was wird aus den leergezogenen Kitas werden?