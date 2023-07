Was Wolmirstedt in den Ferien zu bieten hat

In den Ferien hat Wolmirstedt viel zu bieten. Vom Freibad bis zu Tagesausflügen ist für Kinder Jugendliche alles dabei.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt - Seit einigen Tagen sind die Sommerferien in vollem Gange. Spätestens jetzt fragen sich viele, was sie mit ihrer Zeit und vor allem der Freizeit ihrer Kinder anfangen sollen. Die vielfältigen Angebote in Wolmirstedt haben wir zusammengefasst: