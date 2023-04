Naturschutz Wasserbüffel erobern den Kuhbusch in Wolmirstedt

Wasserbüffel, das sind doch die Tiere, die bei der Reisernte in Asien helfen? Ja. Aber auch in Wolmirstedt sollen die Rinder Gutes tun. Das erhofft zumindest der Nabu und hat vier Tiere an den Kuhbusch gesiedelt.