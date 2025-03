Im Zuge der Planungen für den „Suedostlink plus“ werden Flora und Fauna in der Niederen Börde untersucht. Dabei werden auch sogenannte Hydrophone eingesetzt.

Umweltschutz in der Börde

Hydrophone wie dieses werden in Gewässern der Gemeinde Niedere Börde ausgebracht, um nach bestimmten Tieren zu suchen.

Groß Ammensleben/vs/spt - Für den Bau der Gleichstromverbindung „Suedostlink plus“ durch die Niedere Börde stehen weitere Untersuchungen an. So finden bis zum September weitere Kartierungsarbeiten statt. Das hat der Netzbetreiber „50Hertz“ mitgeteilt. Was es mit den Unterwassermikorfonen auf sich hat.