Weiterhin keine Einigung über zukünftigen Einkaufsmarkt in Wolmirstedt

Auf der Brachfläche am Kreisverkehr Samsweger Straße / Geschwister-Scholl-Straße soll ein neuer Verbrauchermarkt entstehen. Lidl will nach eigenen Angaben zur Not selber investieren.

Wolmirstedt - Wie geht es weiter mit dem brauchen Areal am Kreisverkehr an der Samsweger Straße? Mit dieser klammen Frage müssen sich die Ausschüsse und Stadträte von Wolmirstedt weiterhin beschäften. Am Montagabend war das Thema wieder im Hauptausschuss präsent. Dieses mal waren Vertreter von Lidl vor Ort um ihre Absichten zu untermauern. Gleichzeitig wurde auch Kritik am Investor der Fläche geübt. Ein Gutachten der Handelskette soll noch einmal zum nachdenken anregen.