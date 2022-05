Straßenbau Wenig Spielraum für Autos im Groß Ammensleber Gatzweg

Die Bundesstraße 71 teilt in Groß Ammensleben den Gatzweg in zwei Teile. Während der eine Teil einer normalen Straße entspricht, sollte man im anderen Teil im Zweifelsfall das Auto lieber stehen lassen oder sich einen Geländewagen zulegen. Beschwerden von Anwohnern werden angeblich in der Verwaltung teilweise ignoriert.