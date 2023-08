Die Baustelle am Tunnel in Elbeu endet mit den Sommerferien.

Wolmirstedt/Elbeu - Pünktlich zum Ende der Sommerferien dürfen die Autofahrer in Wolmirstedt sich gleich doppelt auf weniger Verkehrschaos freuen. Stichtag ist der 17. August.

Ab dann soll zumindest der Kreisverkehr auf der Geschwister-Scholl-Straße wieder befahrbar sein. Das teilt die Stadt Wolmirstedt mit. Die Vollsperrung am Kreisverkehr Samsweger Straße wird aufgehoben. Damit findet auch die seit Mitte Juli für den Anliegerverkehr ausgeschilderte Umleitung über die Heinrich-Heine- Straße, Schwimmbadstraße, Gipfelstraße, Julius–Bremer–Straße, Bahnhofstraße und August–Bebel–Straße ein Ende. Grund für die Sperrung sind die Erneuerung der Wasserleitungen sowie der Straßen und Gehwege und die Errichtung der Radwege.

Die zweite Vollsperrung, die am Donnerstag, 17. August, aufgehoben wird, ist in Elbeu. Ab dann sollen die Arbeiten am Tunnel unter dem Mittellandkanal fertiggestellt und die frisch asphaltierte Straße für den Verkehr freigegeben sein. Auch ein neuer Radweg, der in beide Richtungen befahrbar ist, soll bis dahin auf der Kreisstraße unter dem Mittellandkanal entstanden sein.

Mit dem Ende beider Vollsperrungen dürften auf die Elbeuer Anwohner der Jersleber Straße wieder ruhigere Zeiten zukommen. Denn seit der Tunnel und die Geschwister- Scholl-Straße zwischen den Kreiseln gesperrt sind, gilt die Jersleber Straße als Haupteinfallstraße nach Wolmirstedt.