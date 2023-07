Ist Wolmirstedts Feuerwehr einem Ernstfall gewachsen? Das erfuhren die Kameraden während einer Übung an der Wolmirstedter Gutenberg-Schule.

Die Drehleiter reicht problemlos an die oberen Etagen der Gutenberg-Schule heran.

Wolmirstedt - In der Gutenberg-Schule bot sich am Montagabend ein bedrohliches Bild. Aus dem Erdgeschoss und dem Keller drang Rauch. Im Gebäude befanden sich noch Kinder, außerdem wurde eine Elternversammlung abgehalten. Wird Wolmirstedts Feuerwehr mit einem solchen Szenario fertig?

Das stellte sich im Laufe der Übung heraus. Die Wolmirstedter Feuerwehr drang in den vorderen Eingang, Unter Atemschutz suchten die Kameraden Zentimeter für Zentimeter die Flure und Klassenräume nach vermissten Personen ab. „Wir konnten uns nur tastend auf dem Boden fortbewegen“, berichteten die Kameraden anschließend. Der Rauch war so dicht, dass die Sicht extrem eingeschränkt war. In diesem Fall stammte der Rauch allerdings von einer Maschine für Disco-Nebel.

Schulleiter Michael Jordan überzeugt sich, ob alles funktioniert. Gudrun Billowie

Sieben Betroffene mussten gefunden und gerettet werden, die wurden von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr simuliert. Dafür wurde auch die Drehleiter ausgefahren, damit der direkte Weg in die oberen Etagen gesichert war, einer hatte sich ohnehin aufs Zwischendach „gerettet“.

Mit einer Trage wurde der "Verletzte" Yanik Flade aus dem "Gefahrenbereich" getragen. Bis er gefunden wurde, hatte er im Disconebel ausgeharrt. Foto: Gudrun Billowie

Die Gutenberg-Schule verfügt auch über einen Hintereingang. Dort drangen die Feuerwehrleute aus Glindenberg und Mose ins Haus, konnten ebenfalls Schüler „befreien“.

Am Tage befinden sich in der Schule etwa 600 Personen, Grundschüler, Gemeinschaftsschüler, Lehrer, technisches Personal ... Reichen die Kapazitäten der Wolmirstedter Feuerwehr im Ernstfall aus? „Die Herausforderung sind die langen Flure und vielen Klassenzimmer“, sagt Einsatzleiter Marcel Tietz. Bei starker Rauchentwicklung braucht es viele Atemschutzgeräteträger, um diese Fläche schnell abzusuchen. Der Einsatz unter der Atemschutzmaske muss nach 30 bis 45 Minuten beendet sein, dann folgt der nächste Trupp.

Tim Bethke ist Atemschutzgeräteträger. 30 bis 45 Minuten halten Kameraden unter der Maske aus. Foto: Gudrun Billowie

Im Ernstfall wären auch die Farsleber Kameraden dabei, sollten dann immer noch Retter fehlen, würden die Feuerwehren aus Samswegen und Barleben dazu gerufen. Um so vielen Fahrzeugen die Zufahrt zur Schule zu gewähren, müssen die Zufahrten noch einmal genau unter die Lupe genommen werden.