Wenn Mark Krogel-Riemann singt, sind die Besucher garantiert. Wieder gab es im Bahnhof Schlager.

Wolmirstedt. - „Kriminal-Tango“, wenn Mark Krogel-Riemann dieses Lied aus dem Jahr 1959 singt, entfaltet es noch immer seinen schaurigen Zauber. Es gehört zu den Schlagern der vergangenen einhundert Jahre, die es bis heute geschafft haben, im kollektiven Gedächtnis zu bleiben. Aus diesem reichen Fundus schöpft Mark Krogel-Riemann und gestaltete die bereits vierte Folge seiner musikalischen Reihe „100 Jahre Schlager.“