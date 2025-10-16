weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
Wenn Mark Krogel-Riemann singt, sind die Besucher garantiert. Wieder gab es im Bahnhof Schlager.

Von Gudrun Billowie 16.10.2025, 06:00
Mark Krogel-Riemann verfügt über eine große Fangemeinde.
Mark Krogel-Riemann verfügt über eine große Fangemeinde. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - „Kriminal-Tango“, wenn Mark Krogel-Riemann dieses Lied aus dem Jahr 1959 singt, entfaltet es noch immer seinen schaurigen Zauber. Es gehört zu den Schlagern der vergangenen einhundert Jahre, die es bis heute geschafft haben, im kollektiven Gedächtnis zu bleiben. Aus diesem reichen Fundus schöpft Mark Krogel-Riemann und gestaltete die bereits vierte Folge seiner musikalischen Reihe „100 Jahre Schlager.“