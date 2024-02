Alte Wolmirstedter haben viel zu erzählen. Auch Fredi Dieckmann, der sich an die Detonationen eines Munitionszuges erinnert. Er lädt ein, im Wolmirstedter Bahnhofscafé in die Geschichte einzutauchen.

Wolmirstedt. - „Die sprichwörtliche Kneipe an der Ecke gibt es nicht mehr“, sagt Fredi Dieckmann, „damit fehlt der Raum, an dem sich Wolmirstedter ungezwungen treffen können.“ Doch der Bedarf sei da, viele alte Wolmirstedter hätten Lust, ihre Erinnerungen auszutauschen. Zum Beispiel über die Erinnerungen an einen Munitionszug. Der 84-Jährige hat nun selbst die Initiative ergriffen.

Fredi Dieckmann hofft, dass sich viele Bürger beteiligen. Am Dienstag, 13. Februar, von 9 bis 11 Uhr ist eine Art Frühschoppen im Bahnhofscafé „Cappuccino“ angesetzt. Da gibt es Kaffee, Kuchen und Brötchen und vor allem viel Raum, die Erlebnisse eines langen Lebens hervorzukramen. Fredi Dieckmann hat selbst viel zu erzählen, hatte einen Friseursalon und ist in der Stadt bestens bekannt. Doch er möchte nicht sein eigenes Leben in den Mittelpunkt stellen, sondern regt ein anderes Thema an: „Wer weiß etwas über den Munitionszug?“

Fredi Dieckmann. Foto: Gudrun Billowie

Dafür müssen sich Wolmirstedter an die Zeit in und nach dem zweiten Weltkrieg erinnern, als sogar zwei Munitionszüge eine wichtige Rolle für Wolmirstedt spielten.

Die erste überlieferte Geschichte eines Munitionszuges ereignete sich kurz vor Kriegsende, am 11. April 1945. Ein mit Vergeltungswaffen beladener Zug wurde vom Lokführer Otto Hallmann in letzter Minute aus dem Bahnhof gezogen und über die Elbe nach Biederitz gebracht. Die SS hatte gedroht, diesen Zug in die Luft zu sprengen, denn die Munition sollte auf keinen Fall den Alliierten in die Hände fallen. Die standen bereits in Meitzendorf. Otto Hallmann hat Wolmirstedt ein Inferno erspart, der Bahnhofsvorplatz soll nach der Sanierung seinen Namen tragen.

Doch es gab einen zweiten Munitionszug und dessen Geschichte endete für Wolmirstedt dramatisch. Einige Fakten finden sich im Museum. „Im Mai 1949 lief die Achse eines sowjetischen Munitionszuges heiß“, zitiert Museumsleiterin Anette Pilz, „und verursachte einen Brand, der auf die folgenden Waggons übergriff. Obwohl es bereits Detonationen gab, haben Fahrdienstleiter Gustav Voß und der Lokführer die restlichen Wagen abgekoppelt und bis zum Küchenhorn gefahren.“ Auch sie haben also Wolmirstedt vor noch Schlimmerem bewahrt.

Dennoch: An die Explosionen erinnert sich Fredi Dieckmann, denn sein Stadtteil „Kummersdorf“ war sehr betroffen. Viele Fenster und Dächer waren zerstört. Auch Museumsmitarbeiter Jörg Bonewitz weiß, auf dem Haus der Großeltern lagen Achse und Rad des Zuges, das Dach war hin.

Viel ist dennoch nicht schriftlich überliefert, denn es war ein sowjetischer Zug und Kritik an der Sowjetunion war nicht erwünscht.

Wer sich also erinnert oder den Geschichten zuhören möchte, ist am Vormittag des 13. Februar im Cappuccino willkommen.