Die Gemeinde Westheide soll bunter werden: Bürgermeisterin Romy Staufenbiel rief zu Pflanzaktionen auf. Diese starteten jetzt in Hillersleben.

Hillersleben - Die Westheide soll bunter werden – dafür hatte die Bürgermeisterin der Gemeinde, Romy Staufenbiel, zur Pflanzaktion in den Ortschaften aufgerufen und insgesamt 15.200 Frühblüher bestellt - davon 5.000 bunte Frühjahrskrokusse, 2.000 Herbst-Krokusse, 5.000 gelbe Narzissen, 2.500 weiße Narzissen und 700 Tulpen sollen für Farbe in den Gemeinden sorgen.

Engagierte sagten ihre Unterstützung zu. Gestartet wurde die Reihe der Pflanzaktionen jetzt in Hillersleben Dorf. Mandy Schröder, Vorsitzende des „Vereines für ein familienfreundliches Hillersleben“ organisierte den Aktionstag. Und auch die Bürgermeisterin packte mit an. „Wir wurden durch tatkräftige Anwohner bei der Pflanzung unterstützt“, war sie anschließend von der Resonanz begeistert.

Nach Auftakt folgt Aktion in Neuenhofe

Alle haben sich in kleine Gruppen aufgeteilt; mit einem Spaten bewaffnet und dann konnte es losgehen: Vor der Kirche, rund um das Dorfgemeinschaftshaus, im Bereich des Gedenksteines „1050 Jahre Hillersleben“ und im Bereich der Sirene wurden hunderte Blumenzwiebeln in die Erde gebracht.

Der Spaten ging nicht immer leicht in die Erde, aber alle Blumenzwiebeln sind eingesetzt. „Ich möchte mich für die Unterstützung bei den Helfern herzlich bedanken“, betont Romy Staufenbiel.

Die nächste Pflanzaktion wird am Sonnabend, 28. Oktober, ab 14 Uhr im Park an der Hauptstraße Neuenhofe umgesetzt. Diese Aktion wird die Bürgermeisterin selbst organisieren. „Ich hoffe auf einen ebenso gelungenen gemeinschaftlichen Arbeitseinsatz im Dienste der Verschönerung unseres Ortes“, sagt sie. Hier sollen im Bereich der Rabatten an der Hauptstraße und im Park Akzente gesetzt werden.