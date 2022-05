Wie der Breitbandausbau in Wolmirstedt vorangetrieben werden soll

In Zukunft soll jeder Haushalt in Wolmirstedt und den Ortsteilen über schnelles Internet verfügen. Das ist langfristig nur mit Glasfaseranschlüssen möglich.

Wolmirstedt - Die Corona-Pandemie hat es in den letzten anderthalb Jahren mehr als deutlich gemacht. Schnelles Internet zu Hause, in der Schule, aber auch auf Arbeit sind mittlerweile unabdingbar. Umso ärgerlicher war es für viele Wolmirstedter und die Bewohner der Ortsteile Elbeu, Farsleben, Glindenberg und Mose dass der Ausbau des benötigten Breitbandes nur schleppend voranging. Auch in der Stadtverwaltung hatte sich dieser Umstand bemerkbar gemacht. Unzufrieden war man dort mit den bisherigen Ergebnissen. Nun soll ein überarbeiteter Masterplan her um das schnelle Internet endlich an alle benötigten Stellen zu bekommen. Wichtigster Fakt dabei: Das einmal ausgebaute Netz soll zukunftsfähig sein.