Bornstedt - Welche Chancen, aber auch Risiken und Probleme gibt es im Hinblick auf die geplante Intel-Ansiedlung am Magdeburger Eulenberg und den die Milliarden-Investition begleitenden Hightech-Park in den Gemarkungen Sülzetal und Wanzleben? Dieser Frage widmete sich das 25. Unternehmerfrühstück der Gemeinde Hohe Börde am Freitag.