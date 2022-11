Wie die Stadt Wolmirstedt in den kommenden Jahren ihren Energieverbrauch senken will

Wolmirstedt - Insgesamt 47 städtische Objekte befinden sich aktuell im Eigentum der Stadt Wolmirstedt. Der Großteil von ihnen verbraucht Energie – also Strom, Gas, Fernwärme oder Wasser. Sieben Objekte gelten dabei als besonders hochenergieintensiv. Dabei handelt es sich um das Rathaus, die Diesterwegschule, die Sporthalle in der Gipfelstraße, die Halle der Freundschaft, der Jugendclub sowie die Kindertagesstätte „Storchennest“ und das Schwimmbad. Allein im Jahr 2019, also vor der Coronapandemie, hatte die Stadt Wolmirstedt mit Energiekosten in Höhe von 218 472,07 Euro umzugehen. Dass hier dringendes Einsparpotenzial besteht, dürfte somit auch klar sein. Doch wie lässt sich das realisieren?