Brandbekämpfung der Zukunft Wie Drohnen Hilfe leisten: So setzt die Feuerwehr Wolmirstedt zukünftig auf Robotik

Die Feuerwehr Wolmirstedt hat bei einer Übung am Mittellandkanal erstmals den Einsatz einer Drohne getestet. Auch beim Großbrand am Jersleber kam Robotik zum Einsatz. Was ist damit alles möglich?