Die Entdeckung gilt als spektakulär: Filmsequenzen wurden von Wolmirstedts Museumsmitarbeiterin als bewegte Bilder des gestrandeten Zuges in Farsleben identifiziert. Was ändert sich nun?

Wie es mit der spektakuläre Entdeckung zum gestrandeten Zug in Farsleben weitergeht

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt - Bilder des gestrandeten Zuges sind schon lange bekannt. Sie zeigen das Leid, die Erschöpfung, aber auch die Hoffnung der Menschen, die am 13. April 1945 in Farsleben den Zug verlassen konnten, der sie eigentlich ins Konzentrationslager Theresienstadt bringen sollte. Seit Anfang August 2023 ist klar: Es gibt sogar einen Film, der diese Szenen zeigt. Wie bindet das Museum diese Neuheit in die Ausstellung ein?