Wie geht es mit dem alten Stadion in Wolmirstedt weiter?

Wolmirstedt - In der Stadt Wolmirstedt soll in den kommenden Jahren ein neues Sportstadion an der Samsweger Straße entstehen. Auch wenn die Planungen bereits schon am Anfang ins Stocken geraten sind, halten Verwaltung und Stadtrat weiter an dem Projekt fest. Doch wie geht es nun mit dem alten Stadion im Küchenhorn weiter. Immerhin ist die altehrwürdige Sportstätte identitätsstiftend für die Ohrestadt.