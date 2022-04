Wie Nussbäume zukünftig die Umweltverschmutzung in Ebendorf verhindern sollen

Die Kinder der Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ aus Ebendorf und der Hundesportverein pflanzten am Dienstag gemeinsam fünf Nussbäume mit Bürgermeister Manfred Behrens am Rodelberg im Schnarsleber Weg.

Ebendorf - „Noch mal darf hier so etwas nicht passieren. Alle Einwohner unserer schönen Ortschaft sollten ein Auge darauf haben“, erklärt Ebendorfs Bürgermeister Manfred Behrens am Dienstvormittag. Gemeint ist damit die illegale Müllhalde, die in den vergangenen Jahren einen unverdienten Prominentenstatus in dem Barleber Ortsteil eingenommen hatte. Denn unter dem tonnenweise herangekarrten Grünschnitt, der hier illegal entsorgt worden war, fand sich auch allerlei Haus- und Gewerbemüll. Dieser reichte von ausgedienten Pflanztöpfen über alte Plastikkörbe, Schlauchstücke, Glasflaschen und Bauschutt in rauen Mengen bis hin zu aufgebrauchten Silikontuben und diversen Kunststoffabfällen.