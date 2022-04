Wie weiter mit toten Schafen und dem Hund von Elbeu?

Fünf Monate sind bereits ins Land gegangen und noch immer ist nicht klar: Wurde ein Hund in eine Schafherde bei Elbeu gehetzt?

In Elbeu wurden Schafe von einem Hund ins Wasser getrieben.

Wolmirstedt - Der Fall geht seither zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft hin und her. Beide Seiten wollen während des laufenden Verfahrens keine Aussagen zum Stand der Ermittlungen machen. Klar ist nur: Vor wenigen Tagen hat die Polizei den Fall erneut an die Staatsanwaltschaft übergeben. Was war damals eigentlich passiert?