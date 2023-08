An der Abfahrt von Autobahn A14 bei Wolmirstedt kam es schon öfter zu Unfällen mit Radfahrern. Nun ist es wieder passiert.

Wieder ein Radunfall an der Abfahrt von der A14 bei Wolmirstedt

An der Abfahrt "Wolmirstedt" von der A14 auf die B189 kreuzt ein Radweg die Straße.

Wolmirstedt - Erneut wurde an der Abfahrt von der Autobahn A14 ein Fahrradfahrer angefahren. Das teilte die Polizei mit. Diese Stelle gilt schon lange als gefährlich. Nun ist es wieder passiert.

Am Mittwoch, 16. August 2023, kurz vor 16 Uhr wollte eine Mitsubishi-Fahrerin von der A14, Abfahrt Wolmirstedt, auf die B189 abbiegen. Dabei bemerkte sie einen querenden Fahrradfahrer zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Behörden haben Stelle im Blick

Diese Autobahnabfahrt gibt es seit 2020, dies ist bereits der neunte Unfall mit einem Radfahrer, der sich an dieser Stelle nach diesem Muster ereignet hat. Trotz mehrerer Warnhinweise für Autos, dass an dieser Stelle Radfahrer die Straße in beiden Richtungen kreuzen und auch die Radfahrer auf den Unfallschwerpunkt aufmerksam gemacht werden, kommt es immer wieder zu Zusammenstößen.

Dazu tragen die speziellen örtlichen Gegebenheiten bei. Autofahrer, die von der A14 auf die B189 abbiegen wollen, müssen auf einer Anhöhe stehen und sowohl den Auto- als auch den Fahrradverkehr im Blick haben. Dafür fahren viele so weit vor, dass sie in den Bereich des Radweges geraten.

Die zuständigen Verkehrsbehörden haben diese Kreuzung bereits im Blick. Die Warnhinweise auf Schildern und Piktogrammen wurden nach einer Verkehrsschau Anfang des Jahres angebracht. Dennoch hat es seither Unfälle gegeben.