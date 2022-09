Wieder Kritik am Bau eines Discounters in Wolmirstedt

Lange wurde im Wolmirstedter Stadtrat debattiert, was auf der Freifläche am Kreisel Samsweger Straße gebaut werden soll. Letztlich sprach nichts gegen einen Discounter. Doch nun treten neue Verwerfungen auf.

Wolmirstedt - Die freie Fläche am Kreisel zwischen Samsweger Straße und Geschwister-Scholl-Straße könnte zum Schauplatz für eine unendliche Geschichte werden. Zuerst wurde lange darüber debattiert, ob dort ein Discounter oder ein Vollversorger entstehen soll. Am Ende war klar: Was auch immer dort gebaut wird, darf nicht größer als 800 Quadratmeter sein. Damit scheidet ein Vollversorger aus, die Geschichte hätte zu Ende sein, der Bau starten können. Doch nun liegt neues Ungemach in der Luft.