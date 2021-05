Wieder Schmierereien im Stadtgebiet

Das Haus, in dem eine Physiotherapie angesiedelt ist, war erst im Februar eröffnet worden. Es war gerade mal drei Monate lang unversehrt, bis sich am Wochende Sprayer daran vergangen haben.

Gudrun BillowieWolmirstedt - Der Neubau der Physiotherapie an der Ecke Damaschkestraße/Burgstraße war von vielen Bürgern interessiert verfolgt worden. An dieser Stelle stand vor Jahrzehnten der „Rote Adler“, nun hat die junge Frau die Baulücke wieder geschlossen. Am 1. Februar wurde das Haus eröffnet.

Die Freude darüber bekam am Wochenende einen erheblichen Dämpfer. In der Nacht von Freitag zu Sonnabend hatten Unbekannte die Fassade beschmiert. Nachbarn hatten beobachtet, das nachts gegen 0.30 Uhr noch alles in Ordnung war, die Schmiererei war gegen 6 Uhr entdeckt worden.

Susan Brasch hat bei der Polizei Anzeige erstattet. Über den Schaden zeigt sie sich fassungslos. Sie würde sich wünschen, dass die Polizei öfter in diesem Bereich Streife fährt.

Immer wieder berichten Anwohner, dass die Schlossdomäne nächtlicher Treffpunkt größerer Jugendgruppen sei. Auch in der Zeit, in der die Bundesnotbremse eigentlich verbietet, nachts unterwegs zu sein. Die Zerstörungen zeigen sich in der Früh. Erst vor wenigen Tagen war ein erheblicher Teil der Schlossmauer am Fuße der Freilichtbühne herausgestemmt worden, auch an der Schlosskapelle mussten große Feldsteine neu in den Torbogen eingesetzt werden, die jemand herausgetreten hatte. (Volksstimme berichtete)

Bürger wünschensich mehr Kontrolle

In der Bevölkerung stößt vor allem die mangelnde Kontrolle durch Ordnungsorgane auf Unverständnis. Auch die Überwachungskameras auf der Schlossdomäne scheinen nicht den gewünschten Effekt zu bringen. Die Mitarbeiter der Wach- und Schließgesellschaft schauen offenbar nur in unregelmäßigen Abständen via Bildschirm auf die Schlossdomäne.

An die Physiotherapie sind die Zahlen „187“ gesprüht worden. Das Internetlexikon Wikipedia misst diesen Zahlen eine Bedeutung bei: „187 ist die Nummer des Paragraphen im kalifornischen Strafgesetzbuch, in dem Mord behandelt wird. Jugend- und andere Gangs haben den Code aufgegriffen und benutzen ihn als Drohung.“ Darauf, dass damit tatsächlich eine Drohung verbunden sein soll, will sich der Polizeisprecher des Polizeirevier Börde, Matthias Lütkemüller jedoch nicht einlassen.

Anwohner habenspontan geholfen

Susan Brasch hat am Tag nach der Schmiererei vor allem viel Unterstützung erfahren. „Viele Anwohner haben geholfen, haben Reinigungsmittel gebracht oder Schokolade als Trost.“ Zunächst haben sie gemeinsam die Haustür gereinigt, soweit es ging. „Ich wollte zeigen, dass wir nach wir vor auf haben.“ Seit diesem Tag weiß sie: „Auf meine Nachbarschaft kann ich zählen.“

Betroffen zeigten sich auch die Baufirmen. „An diesem Haus haben viele Unternehmen der Region mitgearbeitet, es war ein Herzensprojekt von uns allen.“

Manchmal gelingt es der Polizei, Graffiti-Sprayer auf frischer Tat zu ertappen. Es ist auch schon vorgekommen, dass junge Menschen gefasst wurden, die einen ganzen Rucksack voller Sprühfarben bei sich hatten. Und doch scheinen die meisten zu entwischen. Dann bleibt den Gebäudeeigentümern nur, den Schaden beheben zu lassen oder Farbe aufzubringen, die solchen Schmierereien standhält.

In Wolmirstedt ist der Gang zwischen Fußgängerzone und Laubenganghaus permanent beschmiert, auch die Uhr am Kugelbrunnen bietet schon lange keinen schönen Anblick. Da will sich die Stadt demnächst eine Lösung einfallen lassen, obwohl gar nicht klar ist, wem sie eigentlich gehört. Dennoch soll der Blickpunkt im Stadtzentrum gefälliger wirken. Die großen Wohnungsunternehmen müssen von ihren Hausfassaden oft unschöne Bilder entfernen und überstreichen.