Begeisterung herrschte am Pfingstmontag auf dem Mühlenhof in Ebendorf. Erstmals seit 60 Jahren wurde die historische Elektromühle in Gang gesetzt und der Öffentlichkeit präsentiert.

Ebendorf - „Drei, zwei, eins“, ertönt es im Mühlengebäude in Ebendorf wie im Chor. Dann drückt Landrat Martin Stichnoth (CDU) den Knopf und startet den über hundertjährigen Elektromotor. Schon ist die historische Mühle, in den 1920er Jahren auf den Hof in die Haldensleber Straße in Ebendorf verpflanzt, wieder in Gang gesetzt. Das erste Mal seit 60 Jahren wird die Energie vom Motor wieder über ein Flachriemen an die Transmission weitergeleitet. Die alte Mühlentechnik funktioniert einwandfrei - Dank des unermüdlichen Einsatzes der Mitglieder des örtlichen Heimat- und Kulturvereins.