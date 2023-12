Wilde Nacht in Wolmirstedt: Feuer und Verfolgungsjagd

Wolmirstedt. - Feuerwehr und Polizei wurden in der Nacht zum Sonntag, 2. Dezember, in Wolmirstedt in Atem gehalten. Die gute Nachricht: Es wurde niemand verletzt. Aber es gab erheblichen Sachschaden.