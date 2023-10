Der Landkreis Börde muss seinen Haushalt gesund schrumpfen. Dafür stehen auch drei Einrichtungen Wolmirstedts auf dem Prüfstand. Was wird aus dem Museum, der Musikschule und dem Bildungs- und Freizeitzentrum?

Will der Landkreis Wolmirstedts Museum loswerden?

Die Museumsscheune gehört der Stadt, Träger des Museums ist der Landkreis. Der steckt in finanziellen Schwierigkeiten und würde das Museum samt der vier Mitarbeiter gern an die Stadt übertragen.

Wolmirstedt - Stadtführungen, Ausstellungen, Kulturcafés, historische Handwerksprojekte sowie die überregional beachtete Ausstellung und Arbeit zum gestrandeten Zug sind nur einige Beispiele, mit denen Museumsmitarbeiter das Wolmirstedter Stadtleben bereichern. Wird es das in Zukunft noch geben? Der Landkreis muss sparen und damit gerät auch die Kultur in den Fokus. Was bedeutet das für das Museum?