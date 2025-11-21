weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Heiraten in der Niederen Börde wird teurer: Die Gebühren für die Außenstelle des Standesamtes auf der Domäne Groß Ammensleben sollen steigen.

Von Sebastian Pötzsch 21.11.2025, 09:00
Das Heiraten auf der historischen Domäne in Groß Ammensleben soll teurer werden.
Das Heiraten auf der historischen Domäne in Groß Ammensleben soll teurer werden. Archivfoto: Sebastian Pötzsch

Groß Ammensleben - Heiraten in der Niederen Börde wird wohl ab dem kommenden Jahr teurer. So sollen die Gebühren für die Nutzung der Außenstelle des Standesamtes auf der Domäne in Groß Ammensleben von 90 Euro auf 100 Euro steigen. Was das für Verliebte bedeutet ...