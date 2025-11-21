Heiraten in der Niederen Börde wird teurer: Die Gebühren für die Außenstelle des Standesamtes auf der Domäne Groß Ammensleben sollen steigen.

Groß Ammensleben - Heiraten in der Niederen Börde wird wohl ab dem kommenden Jahr teurer. So sollen die Gebühren für die Nutzung der Außenstelle des Standesamtes auf der Domäne in Groß Ammensleben von 90 Euro auf 100 Euro steigen. Was das für Verliebte bedeutet ...