Wo 2022 in Wolmirstedt gebaut werden soll und welche Bauprojekte fertiggestellt werden

In großen Schritten geht es in Wolmirstedt voran. Im neuen Jahr sind viele Bauprojekte geplant. Unter anderem soll eine wichtige Verkehrsachse gesperrt werden. Das Tor zur Stadt wird hingegen fertiggestellt.

So soll der Bahnhof Wolmirstedt einmal aussehen. Mittlerweile steht auch fest, dass das alte Lagergebäude (links) abgerissen werden soll.

Wolmirstedt - Das Jahr ist noch frisch und schon kündigen sich die ersten Baustellen in Wolmirstedt und den Ortsteilen an. Die Volksstimme gibt einen Überblick über die wichtigsten Bauprojekte in diesem Jahr.