In Barleben soll es zukünftig weitere Einbahnstraßen geben. Damit sollen zum einen die Verkehrssicherheit erhöht und zum anderen Engstellen beseitigt werden.

Wo in Barleben neue Einbahnstraßen eingerichtet werden könnten

Am Ecole-Gymnasium fahren Eltern und Schulbusse bereits freiwillig nur in eine Richtung.

Barleben - In Barleben sollen zwei Straßen teilweise in Einbahnstraßen umgewandelt werden. Das ist das Ergebnis einer sogenannten Verkehrsschau, welche im Dezember 2022 in Barleben durchgeführt wurde.