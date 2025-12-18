Die Pferdesportverein SG Motor Barleben will seine Reitanlage modernisieren und bis 2030 über 622.000 Euro investieren. Doch die Gemeinderäte sehen Probleme.

Die Reithalle der SG Motor Barleben ist fast 20 Jahre alt und soll deshalb auf Vordermann gebracht werden. Die Pferdesprtler hoffen auf Förderung durch die Gemeinde.

Barleben - Der Pferdesportverein SG Motor Barleben muss nachlegen, um Mittel über die Investitionsförderung für Vereine bekommen zu können. Das haben die Mitglieder des Barleber Gemeinderates entschieden. Der Verein will eigentlich bis zum Jahr 2030 knapp 622.000 Euro in seine Infrastruktur investieren. Wie es nun weitergeht …