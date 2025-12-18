Liveticker
Vereinsförderung in der Börde Wofür die Gemeinde Barleben rund 125.000 Euro ausgibt
Die Pferdesportverein SG Motor Barleben will seine Reitanlage modernisieren und bis 2030 über 622.000 Euro investieren. Doch die Gemeinderäte sehen Probleme.
18.12.2025, 10:00
Barleben - Der Pferdesportverein SG Motor Barleben muss nachlegen, um Mittel über die Investitionsförderung für Vereine bekommen zu können. Das haben die Mitglieder des Barleber Gemeinderates entschieden. Der Verein will eigentlich bis zum Jahr 2030 knapp 622.000 Euro in seine Infrastruktur investieren. Wie es nun weitergeht …