Vereinsförderung in der Börde Wofür die Gemeinde Barleben rund 125.000 Euro ausgibt

Die Pferdesportverein SG Motor Barleben will seine Reitanlage modernisieren und bis 2030 über 622.000 Euro investieren. Doch die Gemeinderäte sehen Probleme.

Von Sebastian Pötzsch 18.12.2025, 10:00
Die Reithalle der SG Motor Barleben ist fast 20 Jahre alt und soll deshalb auf Vordermann gebracht werden. Die Pferdesprtler hoffen auf Förderung durch die Gemeinde.
Die Reithalle der SG Motor Barleben ist fast 20 Jahre alt und soll deshalb auf Vordermann gebracht werden. Die Pferdesprtler hoffen auf Förderung durch die Gemeinde. Archivfoto: Sebastian Pötzsch

Barleben - Der Pferdesportverein SG Motor Barleben muss nachlegen, um Mittel über die Investitionsförderung für Vereine bekommen zu können. Das haben die Mitglieder des Barleber Gemeinderates entschieden. Der Verein will eigentlich bis zum Jahr 2030 knapp 622.000 Euro in seine Infrastruktur investieren. Wie es nun weitergeht …