Der Ortschaftsrat regte kürzlich die Verlegung des Neubaus an einen anderen Platz an, um das alte Feuerwehrgebäude zu erhalten. Dadurch steht nun die Frage zum Baustart im Raum.

Wohin denn nun mit der neuen Feuerwehr in Glindenberg?

In den nächsten zwei Jahren sollte das neue Feuerwehrhaus in Glindenberg entstehen. Dafür soll das alte Gebäude weichen.

Glindenberg - In etwa zwei Jahren soll das neue Feuerwehrgerätehaus in Glindenberg stehen. Die Planungen dazu laufen bereits. Dass dafür aber das alte Feuerwehrhaus weichen soll, stößt vor allem dem Ortschaftsratsmitglied Fritz-Georg Meyer (CDU) sauer auf. Er brachte das Thema, einen anderen Standort zu finden, in der jüngsten Sitzung neu auf.