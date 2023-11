Am 17. November ist Vorlesetag. In Wolmirstedt laden dazu für Kinder und Erwachsene einen ganzen Tag lang zahlreiche kostenlose Angebote zum Zuhören ein.

Zum Vorlesetag gibt es zahlreiche Aktionen in Wolmirstedt für Kinder und Erwachsene.

Wolmirstedt. - Am 17. November kommen Fans von Gutenachtgeschichten und Romanen voll auf ihre Kosten. Denn dann findet der bundesweite Vorlesetag statt. Auch Wolmirstedts Bibliothek beteiligt sich am Lesespaß. Mit zahlreiche Angeboten wollen sie den Zuhörern die Freude an Büchern näher bringen. Dazu geben die Bibliotheksmitarbeiterinnen und die Vorlesepaten spannende und witzige Geschichten für alle Altersgruppen zum Besten.

1. Schon morgens schwärmen die Vorlesepaten Waltraud Wolff, Rosemarie Böhnke, Jeannine Löffler, Regina Malsch und Christina Laqua aus und erfreuen in zahlreichen Kitas und Schulen die Jungen und Mädchen mit Kinderbuchgeschichten.

2. Von 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr können Interessierte bei einer Kaffeepause in der Kaffeemühle Elbeu Andrea Ryll beim Vorlesen lauschen.

3. Anschließend liest sie von 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr in der Wolmirstedter Boutique „Andrée – Mode mit Akzent“ vor.

4. Zeitgleich können sich Kinder von 15 bis 16 Uhr in der Bibliothek auf unterhaltsame Geschichten, vorgelesen von Ina Bednarz, freuen.

5. Den Abschluss bildet das Vorleseprogramm von Dagmar Müller, Janina Freimann und Verena Wicke-Scheil im Café „Cappuccino“ im Bahnhof Wolmirstedt. Von 17 bis 18 Uhr kann dort gelauscht werden.

Alle Angebote an diesem Vorlesefreitag sind kostenlos.