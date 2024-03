Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Gedanklich war die Idee schon in der Versenkung verschwunden, nun kommt er doch, der neue Aldi in Wolmirstedt. Die Planungen für einen neuen Markt bestünden auch weiterhin, teilt ein Unternehmenssprecher mit. Deshalb habe man sich kürzlich mit der Verwaltung in Verbindung gesetzt. Wann aber ist mit dem Neubau zu rechnen und was passiert mit dem bisherigen Standort?