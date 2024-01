Zwar ist das Hochwasser der Ohre am Freitagmorgen auf Alarmstufe eins zurückgegangen. Aus gleich mehreren Gründen ist aber ein erneuter Anstieg zu erwarten.

In den vergangen Tagen ging das Hochwasser langsam zurück. Wohl aber nicht auf Dauer.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Seit November hält das Hochwasser der Ohre Wolmirstedt in Atem. Nun ist der Pegel am Freitag in frühen Morgenstunden erstmals seit Wochen wieder unter die zweite Alarmstufe gesunken. Doch aufgeatmet werden kann noch nicht.