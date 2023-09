Die Deutsche Glasfaser hat in Wolmirstedt und Elbeu bereits die drei Hauptverteiler aufgestellt. Dann könnten die ersten Aktivierungen erfolgen.

Die Hauptverteiler in Wolmirstedt stehen bereits. Im dritten Quartal 2024 sollen die ersten Aktivierungen erfolgen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt - In den vergangenen Wochen liefen die Vorbereitungen auf Hochtour, jetzt ist es geschafft: Am Donnerstag, 14. September, hat die Deutsche Glasfaser, die derzeit mit dem Ausbau in Wolmirstedt und Elbeu beauftragt ist, die drei geplanten Glasfaser-Hauptverteiler aufgestellt.