Wolmirstedt - So viele Aktionen, so viele Shows, so viele Besucher - das Wolmirstedter Stadtfest ließ wohl nur wenige Wünsche offen. Bereits zum Beginn des Bühnenprogramms, am Sonnabend um 14 Uhr, war die Freilichtbühne fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Wer gekommen war, erlebte Wolmirstedts Jugend. Die Musikschulbands „Quietschies“ und „Brodcast“ starteten unter anderem mit Musik von Nirwana. Das lockte sofort Fans auf die Tanzfläche vor der Bühne. Auch diejenigen, die wegen Michael Hirte gekommen waren, mussten nicht lange warten, der Mundharmonika-Spieler und später das OK-Live-Ensemble boten eine Nachmittagsshow, die am Sonntagnachmittag in ähnlicher Weise wiederholt wurde und mindestens ebensoviele Besucher anlockte. Doch es gab noch viel mehr zu entdecken und das nutzten die Bürger.