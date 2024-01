Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - „Brot, Brötchen, Bioabfälle – das kippen die Leute einfach ans Ohreufer, um die Enten zu füttern“, sagt Ingeborg Moritz, die ihren Ärger darüber am Telefon zum Ausdruck bringt. Vor einigen Tagen war die gebürtige Farsleberin, die nun in Zielitz wohnt, bei einem Besuch an der Ohrepromenade unterwegs, als ihr die zahlreichen Lebensmittelreste aufgefallen sind. Nicht zum ersten Mal, wie sie erklärt. Denn immer wieder wird die Ohre in Wolmirstedt vor allem mit Backwaren verschmutzt.