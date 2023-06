Wolmirstedt will sich vor Fördermittelrückforderungen schützen. Deshalb werden die Verträge mit fünf Kommunen und dem WWAZ gekündigt.

Wolmirstedt will die Zusammenarbeit mit sechs Partnern kündigen und anschließend neu ausrichten.

Wolmirstedt - Wolmirstedt will das Risiko einer Zentralen Vergabestelle nicht mehr tragen und seinen sechs Partnern die Zusammenarbeit aufkündigen. Was steckt dahinter und was hätten sich die Stadträte gewünscht?