Eis-Saison gestartet Wolmirstedt: So teuer ist das Eis im Sommer und hier wird es angeboten

Für ihr Eis müssen die Wolmirstedter im Sommer mehr Geld ausgeben. So viel kostet die Kugel in diesem Jahr in Wolmirstedt und mit diesen neuen Besonderheiten locken die Anbieter.