Wolmirstedt. - Schwarzes Fell, graues Gesicht, weiße Pfoten: Seit über einer Woche irrt ein streunender Hund in der Börde von Ort zu Ort. Gesehen wurde er zuerst in Mose und hat sich seitdem über Wolmirstedt und Elbeu bis nach Barleben durchgekämpft. Zuletzt wurde er wieder in Wolmirstedt gesichtet. In den sozialen Medien ist die Anteilnahme groß. Doch die Hilfe gestaltet sich schwieriger als gedacht.