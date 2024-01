Seit Januar ist das E-Rezept Pflicht. Doch in den ersten Tagen gab es bundesweit erhebliche Probleme. Wie sieht das in Wolmirstedt aus und wo liegen die Schwierigkeiten?

Apothekerin Stefanie Biermann aus der Adler-Apotheke in Wolmirstedt steht dem E-Rezept trotz kleiner Probleme positiv gegenüber.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - „Hallo, ich habe ein E-Rezept“, sagt ein junger Mann und reicht wie selbstverständlich seine Gesundheitskarte über den Tresen der Rathaus-Apotheke in Wolmirstedt. Selbstverständlich ist der Prozess beim E-Rezept aber noch nicht. Zwar ist das Elektronische Rezept (E-Rezept) für verschreibungspflichtige Medikamente seit Januar Pflicht. Trotzdem hapert es an manchen Stellen. Laut einer Umfrage des Apothekerverbandes Nordrhein gebe es erhebliche Probleme bei der zügigen Versorgung der Patienten. Jedes fünfte vorgelegte E-Rezept ist demnach betroffen. Schwierigkeiten gibt es auch in Wolmirstedt.