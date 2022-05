Wolmirstedter Amtsbrücke kann saniert werden

Lange hat es nicht danach ausgesehen, doch nun scheint es zu klappen: Die historische Brücke in Wolmirstedt wird erneuert.

Wolmirstedt - In einem eher schlechten Zustand hat sich die historische Wolmirstedter Amtsbrücke in den vergangenen Jahren präsentiert. Vor allem der Gehwegbelag der Stahlbrücke hatte den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung arge Kopfschmerzen bereitet.