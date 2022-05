Wolmirstedter Bahnhofsumbau: Unter 5 Grad Celsius geht gar nichts

Wolmirstedt - „Auf dem Dach arbeitet heute niemand. Viel zu gefährlich bei dem Wetter“, sagt Swen Pazina, als er vor dem ehemaligen Bahnhofsgebäude in Wolmirstedt steht. Der Wind reißt unterdessen immer wieder an seinen Sachen. Auf dem alten Dach seien die Böen noch viel stärker, sagt er. Erstmal herrscht dort Stillstand. „Allerdings sind wir dort schon ganz gut vorankommen“, erzählt das Mitglied des Stiftungsvorstandes des Bodelschwingh-Hauses. Seit Anfang des Jahres habe eine Firma das Dach abgedeckt. Allerdings unter besonderen Vorkehrungen. „Wir hatten zuerst den Verdacht, dass die alte Dachhaut mit Asbest belastet ist, da das zur damaligen Zeit so üblich war.“ Allerdings habe sich dieser Verdacht nicht erhärtet. Jedoch sei eine andere gefährliche Chemikalie in der Teerpappe identifiziert worden. „Das bedeutete für die Arbeiter auf dem Dach, dass sie nur in weißen Einmalanzügen und mit Filtermasken vorgehen konnten. Auch eine strikte Schwarz-Weiß-Trennung musste dafür eingerichtet werden“, berichtet Pazina. Konkret bedeute dies, dass die Arbeiter mit ihren möglicherweise kontaminierten Anzügen einen entsprechenden Bereich nicht verlassen durften. Erst wenn diese Anzüge abgelegt waren, konnten andere Bereiche der Baustelle betreten werden. Pazina hätte gerne auf den Fund der Chemikalie verzichtet, bedeutet doch die Entsorgung der Sonderabfälle eine weitere Belastung des Budgets.