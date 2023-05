Sport hält fit. Nur zu gut wissen das die ehemaligen DDR-Nationalspieler im Basketball. Jetzt trafen sie nicht nur ihren Ex-Trainer in Wolmirstedt, auch die Teilnahme an der Europa-Meisterschaft in Portugal ist ihnen sicher.

Wolmirstedter Basketballer nimmt mit über 70 an EM in Portugal teil

Wolmirstedt - Noch in ihren Sechzigern und Siebzigern sind sie sportlich aktiver, als so mancher es in seinen Zwanzigern ist. Die Rede ist von den ehemaligen DDR-Basketball-Nationalspielern, die sich jetzt mit ihrem damaligen Trainer, Hermann Huß, der sie von 1972 bis 1990 sportlich anleitete, in Wolmirstedt trafen. Hintergrund war ein emotionaler Anlass.