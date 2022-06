Wolmirstedter Bibliothek geht neue Wege mit Tablet und Computer

Wie können Jungen und Mädchen in Zeiten von Smartphone und Internet noch für einen Besuch in der Bibliothek begeistert werden? Die Wolmirstedter Stadtbibliothek geht neue Wege.

Wolmirstedt - „Das ist ja total abgefahren“, freut sich Armin Brett, als er das Buch „Pippi Langstrumpf“ in der Hand hält. Damit meint er nicht unbedingt das Buch selbst, sondern den Weg, auf dem er es entdeckt hat. Mittels eines Tablets hatte er sich auf der Suche nach dem Bestseller von Astrid Lindgren begeben. Als Hilfestellung wurden ihm dabei nur Symbole auf dem digitalen Computer im handlichen Format angezeigt. „Das war gar nicht so einfach. Mir wurden nur ein Mädchen, ein Pferd und ein Affe angezeigt“, erzählt der Zehnjährige. Den entscheidenden Tipp gibt ihm Mitschüler Jason Kracht. „Ich habe das Buch früher schon einmal gelesen und wusste nach einigem Überlegen, was gemeint ist“, so der Fünftklässler. Gemeinsam mit anderen Mitschülern hatte er sich den Besuch in der Bibliothek gewünscht. „Ich finde es toll, dass wir mit dem Tablet Aufgaben meistern müssen.“