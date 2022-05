Wolmirstedter eröffnen ihren sanierten Stadtpark

Mehrere Hundert Menschen nahmen an dem Umzug anlässlich des Martinstages teil.

Wolmirstedt - Mehrere Hundert Menschen haben am Donnerstagabend am Martinsumzug in der Stadt teilgenommen. Ausgangspunkt war der Vorplatz der Katharinenkirche. Hier wurde von der Integrativen Kindertagesstätte „Storchennest“ die Geschichte um Sankt Martin nachgespielt und natürlich auch dazu gesungen.