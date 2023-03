Die Wolmirstedter Gemeinschaftsschule „Gottfried Wilhelm Leibniz“ ist für den nahenden Frühling gerüstet. Die Lehrer haben den Schulgarten vorbereitet, jetzt sind die Schüler an der Reihe.

Wolmirstedt - Grüner wird's bald, heißt es in der Gemeinschaftsschule „Gottfried Wilhelm Leibniz“. Die Lehrer haben schon mal vorgelegt und Stockrosen, Hibisken und Lavendel am Rande des Schulhofs in die Erde gesetzt.